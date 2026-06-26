Rzeczpospolita
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Klastry pomogą firmom rozwijać innowacje

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) prowadzi nabór dla powiązań klastrowych. Po dotacje sięgną ich koordynatorzy, ale z efektów projektów skorzystają przede wszystkim zrzeszone firmy.

Publikacja: 26.06.2026 05:00

Klastry pomogą firmom rozwijać innowacje

Klastry pomogą firmom rozwijać innowacje

Foto: Adobe Stock

Michał Kołtuniak

Klastry to powiązania przedsiębiorstw, instytucji badawczych, podmiotów publicznych i organizacji wspierających biznes, które łączy wspólna specjalizacja, branża albo obszar działania. W praktyce ich wartość polega na tym, że pojedyncze firmy nie muszą wszystkiego robić samodzielnie. Mogą korzystać ze wspólnego zaplecza, kontaktów, wiedzy, promocji i usług rozwijanych przez koordynatora klastra.

Rozwijaniu takich podmiotów służy działanie 2.8 „Budowa i rozwój powiązań klastrowych” programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”. Konkurs koncentruje się na rozwoju potencjału tzw. klastrów zalążkowych i wzrostowych. Chodzi zatem o wzmocnienie tych struktur, które już skupiają przedsiębiorców albo dopiero budują trwałe powiązania wokół określonych specjalizacji gospodarczych.

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