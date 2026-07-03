Fundacja rodzinna w organizacji: ryzyka niewłaściwej reprezentacji

Fundacja rodzinna od momentu wejścia w życie ustawy z 26 stycznia 2023 r. cieszy się rosnącą popularnością jako narzędzie sukcesji i ochrony majątku rodzinnego. Wbrew jednak nazwie fundacja rodzinna może być podmiotem jednoosobowym – w którym zarówno członkiem zarządu, jak i jedynym członkiem zgromadzenia beneficjentów (odpowiednik zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) jest fundator – i służyć w początkowej fazie akumulacji i reinwestowaniu majątku fundatora. W takim jednak przypadku powstają praktyczne problemy związane z reprezentacją fundacji rodzinnej przy czynnościach z fundatorem-członkiem zarządu, a potrzeba dokonywania takich czynności może się pojawiać stosunkowo często, zwłaszcza w modelu, w którym fundator zamierza dofinansowywać fundację przez wnoszenie dodatkowego majątku.