Rozporządzenie AML zmieni reguły gry w branży motoryzacyjnej

10 lipca 2027 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu („Rozporządzenie AML”) – akt prawny stanowiący filar tzw. Pakietu AML. Rozporządzenie AML będzie bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej – bez potrzeby uchwalania odrębnych ustaw implementacyjnych na poziomie krajowym.

Wdrożenie Rozporządzenia AML będzie wyzwaniem nie tylko dla banków. Również branża motoryzacyjna zostanie w pewnym zakresie objęta jego postanowieniami. W artykule przyjrzymy się temu, które podmioty z branży automotive powinny rozpocząć przygotowania do wdrożenia nowych wymagań i na czym wymagania te będą polegać.