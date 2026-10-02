Rzeczpospolita
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Rozporządzenie AML zmieni reguły gry w branży motoryzacyjnej

Dealerzy luksusowych aut i firmy leasingowe będą musieli dostosować się do nowych unijnych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Oznacza to m.in. obowiązek weryfikacji klientów, wdrożenia odpowiednich procedur i raportowania wybranych transakcji.

Publikacja: 02.10.2026 04:50

Rozporządzenie AML zmieni reguły gry w branży motoryzacyjnej

Rozporządzenie AML zmieni reguły gry w branży motoryzacyjnej

Foto: Adobe Stock

Magdalena Jaczewska-Żurek, Łukasz Szymański

10 lipca 2027 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu („Rozporządzenie AML”) – akt prawny stanowiący filar tzw. Pakietu AML. Rozporządzenie AML będzie bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich Unii Europejskiej – bez potrzeby uchwalania odrębnych ustaw implementacyjnych na poziomie krajowym.

Wdrożenie Rozporządzenia AML będzie wyzwaniem nie tylko dla banków. Również branża motoryzacyjna zostanie w pewnym zakresie objęta jego postanowieniami. W artykule przyjrzymy się temu, które podmioty z branży automotive powinny rozpocząć przygotowania do wdrożenia nowych wymagań i na czym wymagania te będą polegać.

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