Korzystanie z nieruchomości z preferencjami dla spółdzielni

Dla członków spółdzielni zmiana zakresu projektowanych zmian (autopoprawka złożona 18 września br.) oznacza ochronę zarówno podstawy prawnej korzystania z nieruchomości, jak i majątku spółdzielni przed określonymi roszczeniami osób trzecich. Dla nieruchomości objętych regulacją określa procedurę, dowody, terminy, zasady rozliczeń i znaczenie wpisu do księgi wieczystej. W odniesieniu do Warszawy projekt przewiduje dodatkową przesłankę odmowy uwzględnienia roszczeń dekretowych. Obejmuje przy tym wskazane postępowania będące już w toku. Projektowane przepisy realnie rozwiązują problem członków spółdzielni mieszkaniowych, w tym chociażby głośną sprawę członków Spółdzielni Mieszkaniowej Koło w Warszawie.