Rzeczpospolita
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Korzystanie z nieruchomości z preferencjami dla spółdzielni

Uregulowanie praw do gruntów, pierwszeństwo roszczeń spółdzielni i ograniczenie żądań reprywatyzacyjnych – te mechanizmy łączy autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu gruntów w spółdzielniach mieszkaniowych.

Publikacja: 06.10.2026 05:20

Co się zmieni w odniesieniu do korzystania przez spółdzielnie mieszkaniowe z gruntów?

Co się zmieni w odniesieniu do korzystania przez spółdzielnie mieszkaniowe z gruntów?

Foto: Adobe Stock

Piotr Pałka

Dla członków spółdzielni zmiana zakresu projektowanych zmian (autopoprawka złożona 18 września br.) oznacza ochronę zarówno podstawy prawnej korzystania z nieruchomości, jak i majątku spółdzielni przed określonymi roszczeniami osób trzecich. Dla nieruchomości objętych regulacją określa procedurę, dowody, terminy, zasady rozliczeń i znaczenie wpisu do księgi wieczystej. W odniesieniu do Warszawy projekt przewiduje dodatkową przesłankę odmowy uwzględnienia roszczeń dekretowych. Obejmuje przy tym wskazane postępowania będące już w toku. Projektowane przepisy realnie rozwiązują problem członków spółdzielni mieszkaniowych, w tym chociażby głośną sprawę członków Spółdzielni Mieszkaniowej Koło w Warszawie.

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