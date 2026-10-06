Rzeczpospolita
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Firma wobec nowych regulacji. Dlaczego potrzebne jest nowe podejście

Nowe regulacje rzadko trafiają w organizacyjną próżnię. Spotykają się z istniejącymi procesami, technologią i innymi obowiązkami. Dlatego dziś przewagę daje nie tylko znajomość przepisów, ale też umiejętność ich wdrażania w organizacji.

Publikacja: 06.10.2026 05:00

Jak wdrażać w firmie nowe technologie?

Jak wdrażać w firmie nowe technologie?

Foto: Adobe Stock

Adrianna Fiedler

Wyobraźmy sobie sytuację: organizacja rozwija nowy produkt wykorzystujący sztuczną inteligencję. W tym samym czasie przenosi część swoich systemów do chmury i zaczyna współpracę z kolejnymi dostawcami technologicznymi. Nowy produkt korzysta z danych klientów, a firma przygotowuje się też do nowych wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa.

W związku z tym zespół prawny analizuje AI Act, RODO i umowy z dostawcami. Zespół bezpieczeństwa ocenia ryzyka, IT sprawdza architekturę, a zespół produktowy chce wiedzieć, czy i kiedy można uruchomić produkt. Zarząd patrzy na koszty, ryzyko i wpływ projektu na biznes. Każdy radzi sobie świetnie w swoim silosie. Trudność przychodzi, gdy te wątki muszą się ze sobą spotkać, a prędzej czy później muszą.

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