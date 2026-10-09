Rzeczpospolita
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FIDIC - kiedy wykonawca traci prawo do waloryzacji wynagrodzenia?

Wykonawca nie traci prawa do sądowej waloryzacji wynagrodzenia z chwilą wystawienia Świadectwa Przejęcia. Decydujące znaczenie ma ostateczne rozliczenie kontraktu i wygaśnięcie zobowiązań płatniczych zamawiającego.

Publikacja: 09.10.2026 04:40

FIDIC - kiedy wykonawca traci prawo do waloryzacji wynagrodzenia?

FIDIC - kiedy wykonawca traci prawo do waloryzacji wynagrodzenia?

Foto: Adobe Stock

Jordan Zafirow

Gwałtowny wzrost cen materiałów, nośników energii i kosztów pracy, który wystąpił w ostatnich latach na rynkach globalnych i w Polsce, nadał nowe znaczenie art. 3571 Kodeksu cywilnego (k.c.) jako podstawy sądowej modyfikacji wynagrodzenia w długoterminowych kontraktach na roboty budowlane [przepis ten umożliwia sądową zmianę warunków umowy, jeżeli po jej zawarciu nastąpiły wyjątkowe i nieprzewidywalne zmiany okoliczności – klauzula rebus sic stantibus ]. W projektach infrastrukturalnych, w których cykl życia inwestycji obejmuje fazę realizacji, okres zgłaszania wad oraz wieloetapowe rozliczenie, kluczowe jest pytanie nie tylko o przesłanki materialne klauzuli rebus sic stantibus, lecz przede wszystkim o granicę czasową dopuszczalności powództwa. Po przekroczeniu owej granicy sąd nie może już ukształtować stosunku zobowiązaniowego, który wygasł, a powództwo podlega oddaleniu niezależnie od zasadności roszczenia co do meritum.

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