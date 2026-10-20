Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Cyberpolisa to nie wszystko. W jaki sposób chronić firmę i zarząd po ataku

Ubezpieczenie od cyberzagrożeń stało się elementem zarządzania ryzykiem prawnym, finansowym i reputacyjnym. Problem w tym, że źle skonstruowana polisa może zawieść dokładnie wtedy, gdy jest najbardziej potrzebna.

Publikacja: 20.10.2026 05:30

Google Ustaw „Rzeczpospolitą” jako swoje ulubione źródło informacji w Google
W jaki sposób chronić firmę i zarząd po cyberataku

W jaki sposób chronić firmę i zarząd po cyberataku

Foto: Adobe Stock

Reklama
Reklama
Reklama

Sławomir Biliński

Od 3 kwietnia br. obowiązuje nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), wdrażająca dyrektywę NIS2. Nowe przepisy przenoszą odpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo wprost na kierowników podmiotów kluczowych i ważnych, a w spółkach – w praktyce często na członków zarządu. Znowelizowana ustawa z 5 lipca 2028 r. o KSC objęła rygorystycznymi obowiązkami kilkanaście sektorów gospodarki, dzieląc adresatów przepisów na podmioty kluczowe i ważne. Organizacje musiały dokonać wpisu do wykazu prowadzonego przez ministra cyfryzacji do 3 października 2026 r., a na pełne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji mają czas do 3 kwietnia 2027 r. Do tego dochodzi obowiązek podłączenia do systemu S46 oraz w przypadku części podmiotów kluczowych pierwszy obowiązkowy audyt cyberbezpieczeństwa do 3 kwietnia 2028 r. Sankcje ukształtowano na wzór RODO: Dla podmiotu kluczowego kara może sięgnąć 10 mln euro albo 2 proc. przychodów z działalności gospodarczej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary, a dla podmiotu ważnego 7 mln euro albo 1,4 proc. takich przychodów.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama