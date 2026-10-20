Jak zabezpieczyć roszczenia w transakcjach handlowych

Na potrzeby omawianego zagadnienia punktem odniesienia jest definicja pojęcia „transakcja handlowa” z art. 4 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Transakcją handlową jest umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. W praktyce chodzi więc przede wszystkim o odpłatną wymianę gospodarczą, ale nie każda relacja między przedsiębiorcami automatycznie spełni wszystkie wymagania ustawy świadczące o tym, że mamy do czynienia z transakcją handlową.