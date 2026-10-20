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Jak zabezpieczyć roszczenia w transakcjach handlowych

Wierzyciel może w sprawach cywilnych złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie swoich roszczeń. Musi je jednak uprawdopodobnić i wykazać interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Przepisy przewidują znaczące uproszczenie, gdy roszczenie wynika z transakcji handlowej.

Publikacja: 20.10.2026 05:40

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Zabezpieczenie roszczeń w transakcjach handlowych

Zabezpieczenie roszczeń w transakcjach handlowych

Foto: Adobe Stock

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Rafael Poros

Na potrzeby omawianego zagadnienia punktem odniesienia jest definicja pojęcia „transakcja handlowa” z art. 4 pkt 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Transakcją handlową jest umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. W praktyce chodzi więc przede wszystkim o odpłatną wymianę gospodarczą, ale nie każda relacja między przedsiębiorcami automatycznie spełni wszystkie wymagania ustawy świadczące o tym, że mamy do czynienia z transakcją handlową.

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