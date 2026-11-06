Rzeczpospolita
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Czy spółka może spłacić wybranych wierzycieli?

Wybiórcze regulowanie zobowiązań może być gospodarczo uzasadnione, ale w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością spółki rodzi ryzyko odpowiedzialności członków zarządu.

Publikacja: 06.11.2026 00:00

Czy spółka może spłacić wybranych wierzycieli?

Czy spółka może spłacić wybranych wierzycieli?

Foto: Adobe Stock

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Paweł Piotrowski, Weronika Szajnicka

Utrata płynności finansowej stawia spółkę przed koniecznością podejmowania trudnych decyzji dotyczących kolejności regulowania zobowiązań, zwłaszcza gdy dostępne środki nie pozwalają na terminowe zaspokojenie wszystkich wierzycieli. W takich okolicznościach zarząd może stanąć przed dylematem, czy przeznaczyć posiadane środki na spłatę kluczowego kontrahenta, którego dalsza współpraca warunkuje możliwość utrzymania działalności, czy też uwzględnić interesy pozostałych wierzycieli oczekujących na zapłatę. Choć selektywne regulowanie zobowiązań może być podyktowane racjonalnymi przesłankami gospodarczymi, w określonych okolicznościach rodzi pytania o granice dopuszczalnego działania oraz ryzyko odpowiedzialności prawnej członków zarządu.

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