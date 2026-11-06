Czy spółka może spłacić wybranych wierzycieli?

Utrata płynności finansowej stawia spółkę przed koniecznością podejmowania trudnych decyzji dotyczących kolejności regulowania zobowiązań, zwłaszcza gdy dostępne środki nie pozwalają na terminowe zaspokojenie wszystkich wierzycieli. W takich okolicznościach zarząd może stanąć przed dylematem, czy przeznaczyć posiadane środki na spłatę kluczowego kontrahenta, którego dalsza współpraca warunkuje możliwość utrzymania działalności, czy też uwzględnić interesy pozostałych wierzycieli oczekujących na zapłatę. Choć selektywne regulowanie zobowiązań może być podyktowane racjonalnymi przesłankami gospodarczymi, w określonych okolicznościach rodzi pytania o granice dopuszczalnego działania oraz ryzyko odpowiedzialności prawnej członków zarządu.