Niski czy wysoki wykup? Dopasuj leasing do planów firmy

Czy samochód, maszyna albo urządzenie ma po zakończeniu umowy pozostać w przedsiębiorstwie? A może firma chce korzystać z niego przez kilka lat, a następnie wymienić je na nowsze rozwiązanie? Odpowiedź na to pytanie wskazuje, która konstrukcja leasingu lepiej odpowiada jej potrzebom.

Dla części przedsiębiorstw leasingowany przedmiot ma stać się trwałym elementem majątku. Maszyna może przez wiele lat uzupełniać park produkcyjny, a po zakupie nowego urządzenia pełnić funkcję pomocniczą lub rezerwową. Inne firmy traktują samochód, sprzęt IT lub urządzenie jako narzędzie potrzebne przez określony czas. Po kilku latach chcą zastąpić je rozwiązaniem nowocześniejszym, mniej awaryjnym, bezpieczniejszym i lepiej dopasowanym do aktualnych potrzeb. Dla nich ważniejsza od własności jest możliwość regularnego odnawiania wykorzystywanych aktywów.