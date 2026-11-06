Rzeczpospolita
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Niski czy wysoki wykup? Dopasuj leasing do planów firmy

Wybór wysokości wykupu powinien zaczynać się nie od pytania o wysokość raty leasingowej, lecz od planów firmy wobec finansowanego przedmiotu.

Publikacja: 06.11.2026 04:30

Jak dopasować leasing do planów firmy?

Jak dopasować leasing do planów firmy?

Foto: Adobe Stock

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Marcin Romaniuk

Czy samochód, maszyna albo urządzenie ma po zakończeniu umowy pozostać w przedsiębiorstwie? A może firma chce korzystać z niego przez kilka lat, a następnie wymienić je na nowsze rozwiązanie? Odpowiedź na to pytanie wskazuje, która konstrukcja leasingu lepiej odpowiada jej potrzebom.

Dla części przedsiębiorstw leasingowany przedmiot ma stać się trwałym elementem majątku. Maszyna może przez wiele lat uzupełniać park produkcyjny, a po zakupie nowego urządzenia pełnić funkcję pomocniczą lub rezerwową. Inne firmy traktują samochód, sprzęt IT lub urządzenie jako narzędzie potrzebne przez określony czas. Po kilku latach chcą zastąpić je rozwiązaniem nowocześniejszym, mniej awaryjnym, bezpieczniejszym i lepiej dopasowanym do aktualnych potrzeb. Dla nich ważniejsza od własności jest możliwość regularnego odnawiania wykorzystywanych aktywów.

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