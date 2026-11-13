Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Shadow AI w firmie. Jak przejąć kontrolę nad sztuczną inteligencją?

Pracownicy coraz częściej korzystają z AI, ale firmowe zasady nie zawsze nadążają za praktyką. W efekcie rośnie skala korzystania ze sztucznej inteligencji poza zasadami przyjętymi w organizacji.

Publikacja: 13.11.2026 05:40

Jak bezpiecznie zarządzać wykorzystaniem sztucznej inteligencji?

Jak bezpiecznie zarządzać wykorzystaniem sztucznej inteligencji?

Foto: Adobe Stock

Reklama
Reklama
Reklama

Agata Szeliga, Agnieszka Jurcewicz-Androsz

Wyobraźmy sobie, że zespół przygotowuje się do ostatniej rundy poufnych negocjacji z kluczowym kontrahentem. Jeden z pracowników, chcąc przyspieszyć pracę, wkleja do prywatnego narzędzia AI projekt umowy, notatki ze spotkania i proponowane poziomy rabatów. Po kilku minutach otrzymuje zgrabne podsumowanie ryzyk i listę argumentów na rozmowę. Problem w tym, że firma nie wie, jakie informacje opuściły jej środowisko, czy zostały zapisane przez dostawcę, czy mogą posłużyć do trenowania modelu i czy nie obejmowały danych objętych poufnością. W tej luce zaczyna się problem prawny i biznesowy.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama