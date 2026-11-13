Shadow AI w firmie. Jak przejąć kontrolę nad sztuczną inteligencją?

Wyobraźmy sobie, że zespół przygotowuje się do ostatniej rundy poufnych negocjacji z kluczowym kontrahentem. Jeden z pracowników, chcąc przyspieszyć pracę, wkleja do prywatnego narzędzia AI projekt umowy, notatki ze spotkania i proponowane poziomy rabatów. Po kilku minutach otrzymuje zgrabne podsumowanie ryzyk i listę argumentów na rozmowę. Problem w tym, że firma nie wie, jakie informacje opuściły jej środowisko, czy zostały zapisane przez dostawcę, czy mogą posłużyć do trenowania modelu i czy nie obejmowały danych objętych poufnością. W tej luce zaczyna się problem prawny i biznesowy.