Rzeczpospolita
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Jak sfinansować automatyzację magazynu i logistyki?

Leasing, pożyczka czy własny kapitał? Przy automatyzacji magazynów o wyborze finansowania decydują nie tylko koszty, ale również podatki i dotacje.

Publikacja: 13.11.2026 05:00

Jak sfinansować automatyzację magazynu i logistyki?

Jak sfinansować automatyzację magazynu i logistyki?

Foto: Adobe Stock

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Agata Grembecka

Automatyzacja magazynów i procesów logistycznych staje się koniecznością dla firm, które chcą utrzymać konkurencyjność. Inwestycje w nowoczesne technologie często kosztują jednak miliony złotych i wymagają finansowania rozłożonego na kilka etapów. Jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie? Liczy się nie tylko koszt finansowania, ale także płynność przedsiębiorstwa, konsekwencje podatkowe i możliwość skorzystania z dotacji. Jakie rozwiązania finansowe najlepiej sprawdzają się przy zakupie kosztownych systemów automatyzacji i robotyzacji i od czego powinien zależeć wybór między leasingiem, pożyczką a zaangażowaniem własnego kapitału?

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