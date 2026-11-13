Jak sfinansować automatyzację magazynu i logistyki?

Automatyzacja magazynów i procesów logistycznych staje się koniecznością dla firm, które chcą utrzymać konkurencyjność. Inwestycje w nowoczesne technologie często kosztują jednak miliony złotych i wymagają finansowania rozłożonego na kilka etapów. Jak wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie? Liczy się nie tylko koszt finansowania, ale także płynność przedsiębiorstwa, konsekwencje podatkowe i możliwość skorzystania z dotacji. Jakie rozwiązania finansowe najlepiej sprawdzają się przy zakupie kosztownych systemów automatyzacji i robotyzacji i od czego powinien zależeć wybór między leasingiem, pożyczką a zaangażowaniem własnego kapitału?