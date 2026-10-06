Rzeczpospolita
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Czy spółdzielnia rozliczy w kosztach odpisy związane z inwestycją

Ustawa o CIT uprawnia do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów na różnego rodzaju fundusze utworzone przez podatnika. Obowiązek lub możliwość ich tworzenia musi jednak wynikać z przepisów ustawowych, a nie statutu spółdzielni.

Publikacja: 06.10.2026 04:30

Odpisy na fundusze w kosztach uzyskania przychodów spółdzielni

Odpisy na fundusze w kosztach uzyskania przychodów spółdzielni

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT (art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT).

Wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych co do zasady nie są jednorazowo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Z uwagi na to, że składniki majątku wykorzystywane są przez podatników w dłuższym czasie, a nie tylko w roku ich nabycia, ustawodawca przyjął zasadę, że wydatki te zalicza się do kosztów sukcesywnie, w miarę ich zużycia, tzn. poprzez odpisy amortyzacyjne.

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