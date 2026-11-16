Rzeczpospolita
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Brak amortyzacji bilansowej nie przekreśla amortyzacji w CIT

Spółka nieruchomościowa wyceniająca nieruchomości inwestycyjne według wartości rynkowej i niedokonująca ich amortyzacji bilansowej zachowuje prawo do zaliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wy- roku z 22 września 2026 r. (II FSK 68/25).

Publikacja: 16.11.2026 04:40

Wyrok NSA: brak amortyzacji bilansowej nie przekreśla amortyzacji w CIT

Wyrok NSA: brak amortyzacji bilansowej nie przekreśla amortyzacji w CIT

Foto: Adobe Stock

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Natalia Kudlik

Podatnik (spółka nieruchomościowa) posiada budynek biurowy zaklasyfikowany dla celów podatkowych jako środek trwały zaliczony do grupy 1 KŚT. Dla celów rachunkowych podatnik nie ujmował jednak nieruchomości jako środka trwałego. Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości budynek został zakwalifikowany jako nieruchomość inwestycyjna wyceniana według wartości rynkowej. Wartość nieruchomości była okresowo ustalana przez rzeczoznawcę majątkowego, a skutki przeszacowania ujmowano odpowiednio w przychodach lub kosztach operacyjnych. W konsekwencji podatnik nie dokonywał odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, które obciążałyby wynik finansowy.

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