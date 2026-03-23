Jak rozumieć powiązanie ze Skarbem Państwa

W art. 11n pkt 5 ustawy o CIT ustawodawca przewidział zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji kontrolowanych, w których powiązania wynikają wyłącznie z relacji ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, koncentrując uwagę na słowie „wyłącznie”, doszedł do wniosku, że zwolnienie to dotyczy jedynie prostych, bezpośrednich relacji podatnika ze Skarbem Państwa (jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami). Z poglądem tym ostatecznie nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny, który – stosując wykładnię językową – otworzył drogę do skorzystania z tego wyłączenia szerszemu kręgowi podmiotów.