Krajowy System e-Faktur działa zaledwie od trzech miesięcy, a jego twórcy już mają pomysł na jego wzbogacenie. Oprócz samych faktur VAT system miałby zawierać dane o zdarzeniach biznesowych związanych z tymi dokumentami.

Propozycja Centrum Informatyki Resortu Finansów ukazała się na portalu GitHub, służącym na ogół dyskusjom o technologiach (zresztą CIRF już w tym miejscu konsultował technikalia związane z wprowadzaniem KSeF). Zaproponowano, by do faktur dodawać ich kwalifikację jako „do zaksięgowania”, „wymaga wyjaśnienia” albo „nie do księgowania”. Opisy takie miałyby potwierdzać częściową lub pełną wpłatę za fakturę. Co więcej, można by takie faktury oznaczać jako „pozycja wyłączona z rozliczenia” albo „pozycja wymagająca wyjaśnienia”.