Krajowy System e-Faktur działa zaledwie od trzech miesięcy, a jego
twórcy już mają pomysł na jego wzbogacenie. Oprócz samych faktur
VAT system miałby zawierać dane o zdarzeniach biznesowych
związanych z tymi dokumentami.
Propozycja
Centrum Informatyki Resortu Finansów ukazała się na portalu
GitHub, służącym na ogół dyskusjom o technologiach (zresztą
CIRF już w tym miejscu konsultował technikalia związane z
wprowadzaniem KSeF). Zaproponowano, by do faktur dodawać ich
kwalifikację jako „do zaksięgowania”, „wymaga wyjaśnienia”
albo „nie do księgowania”. Opisy takie miałyby potwierdzać
częściową lub pełną wpłatę za fakturę. Co więcej, można by
takie faktury oznaczać jako „pozycja wyłączona z rozliczenia”
albo „pozycja wymagająca wyjaśnienia”.