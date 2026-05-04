Podatnik ma wygodny dostęp do informacji o swoich rozliczeniach w serwisie Twój e-PIT, nie ma więc sensu, żeby płatnik musiał mu je przekazywać. Generuje to tylko koszty i przysparza dodatkowej pracy. Tak Ministerstwo Finansów uzasadnia projekt nowelizacji ustaw o PIT i o CIT.
Co jest najważniejsze w noweli? To, że PIT-11 ma być wysyłany podatnikowi tylko na jego wniosek. Przypomnijmy, że jest to informacja, w której płatnicy (zwłaszcza pracodawcy czy zleceniodawcy) wpisują przychody, koszty i dochody podatników (pracowników czy zleceniobiorców). A także pobrane zaliczki na PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na podstawie tych danych skarbówka sporządza zeznanie roczne i udostępnia podatnikowi na portalu e-Urząd Skarbowy w serwisie Twój e-PIT.
Wysłanie PIT-11 na niewłaściwy adres, bez znaczenia, czy nieaktualny, czy błędny, to naruszenie przepisów RODO, za które grozi kara.
Informację trzeba przesłać elektronicznie do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania pracownika (zleceniobiorcy) do końca stycznia. Więcej czasu jest na przekazanie PIT-11 podatnikowi. Trzeba to zrobić do końca lutego.
Nowelizacja zakłada zniesienie tego drugiego obowiązku. PIT-11 ma być przekazywany podatnikowi tylko na jego wniosek. Będzie go można złożyć pisemnie lub w inny sposób przyjęty w danej firmie.
Od tej zasady przewidziane są wyjątki. Pierwszy, gdy płatnik zakończył działalność. Drugi, jeśli sporządził informację bądź jej korektę później niż w styczniu. W tych sytuacjach musi przekazać PIT-11 (bądź jego korektę) podatnikowi bez konieczności składania wniosku.
Projekt dotyczy też innych informacji, m.in. PIT-8C (informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) czy IFT-1R (informacja dla osób fizycznych niemających w Polsce miejsca zamieszkania).
O planach Ministerstwa Finansów pisaliśmy już 23 grudnia 2025 r., gdy opublikowało założenia do projektu. Jak podkreślał wypowiadający się w tekście doradca podatkowy dr Jacek Drosik, propozycje resortu ograniczają obowiązki płatników, ale mogą też przynieść nową biurokrację, np. konieczność sporządzania list pracowników, którzy wnioskują o przekazanie PIT-11.
Pracodawca musi przekazać pracownikowi informację PIT-11 o przychodach i zaliczkach na podatek. Będzie to robił nadal, ale tylko wtedy, gdy pracown...
Pro
Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. i generalnie będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2026 r.
etap legislacyjny: konsultacje i uzgodnienia
