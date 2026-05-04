Podatnik ma wygodny dostęp do informacji o swoich rozliczeniach w serwisie Twój e-PIT, nie ma więc sensu, żeby płatnik musiał mu je przekazywać. Generuje to tylko koszty i przysparza dodatkowej pracy. Tak Ministerstwo Finansów uzasadnia projekt nowelizacji ustaw o PIT i o CIT.

Informacja PIT-11 dla fiskusa i podatnika

Co jest najważniejsze w noweli? To, że PIT-11 ma być wysyłany podatnikowi tylko na jego wniosek. Przypomnijmy, że jest to informacja, w której płatnicy (zwłaszcza pracodawcy czy zleceniodawcy) wpisują przychody, koszty i dochody podatników (pracowników czy zleceniobiorców). A także pobrane zaliczki na PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Na podstawie tych danych skarbówka sporządza zeznanie roczne i udostępnia podatnikowi na portalu e-Urząd Skarbowy w serwisie Twój e-PIT.

Informację trzeba przesłać elektronicznie do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania pracownika (zleceniobiorcy) do końca stycznia. Więcej czasu jest na przekazanie PIT-11 podatnikowi. Trzeba to zrobić do końca lutego.

PIT-11 tylko na wniosek podatnika

Nowelizacja zakłada zniesienie tego drugiego obowiązku. PIT-11 ma być przekazywany podatnikowi tylko na jego wniosek. Będzie go można złożyć pisemnie lub w inny sposób przyjęty w danej firmie.

Od tej zasady przewidziane są wyjątki. Pierwszy, gdy płatnik zakończył działalność. Drugi, jeśli sporządził informację bądź jej korektę później niż w styczniu. W tych sytuacjach musi przekazać PIT-11 (bądź jego korektę) podatnikowi bez konieczności składania wniosku.

Projekt dotyczy też innych informacji, m.in. PIT-8C (informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych) czy IFT-1R (informacja dla osób fizycznych niemających w Polsce miejsca zamieszkania).

O planach Ministerstwa Finansów pisaliśmy już 23 grudnia 2025 r., gdy opublikowało założenia do projektu. Jak podkreślał wypowiadający się w tekście doradca podatkowy dr Jacek Drosik, propozycje resortu ograniczają obowiązki płatników, ale mogą też przynieść nową biurokrację, np. konieczność sporządzania list pracowników, którzy wnioskują o przekazanie PIT-11.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2027 r. i generalnie będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2026 r.

etap legislacyjny: konsultacje i uzgodnienia