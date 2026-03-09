Jak wspólnik rozliczy pomoc publiczną dla spółki jawnej

Tak wskazał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 listopada 2025 r. (0115-KDIT3.4011.727.2025.2.PS).

Spółka jawna, w której wnioskodawca jest wspólnikiem, uzyskała decyzję o wsparciu w 2021 roku na realizację nowej inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa. Wsparcie na realizację nowej inwestycji jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowi pomoc publiczną udzielaną przedsiębiorcy. Wątpliwości przedsiębiorcy dotyczyły kwestii związanej z tym, w jaki sposób należy rozliczyć uzyskany limit pomocy publicznej.