Jak wspólnik rozliczy pomoc publiczną dla spółki jawnej

Dochody wspólnika spółki jawnej uzyskane z działalności wskazanej w decyzji o wsparciu mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych proporcjonalnie do jego udziału w spółce i limitu pomocy publicznej.

Publikacja: 09.03.2026 04:30

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Welzant

Tak wskazał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 listopada 2025 r. (0115-KDIT3.4011.727.2025.2.PS).

Spółka jawna, w której wnioskodawca jest wspólnikiem, uzyskała decyzję o wsparciu w 2021 roku na realizację nowej inwestycji polegającej na zwiększeniu zdolności produkcyjnych istniejącego przedsiębiorstwa. Wsparcie na realizację nowej inwestycji jest udzielane w formie zwolnienia od podatku dochodowego na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych albo w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowi pomoc publiczną udzielaną przedsiębiorcy. Wątpliwości przedsiębiorcy dotyczyły kwestii związanej z tym, w jaki sposób należy rozliczyć uzyskany limit pomocy publicznej.

