Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Julita Karaś-Gasparska: Wielkie liczenie (nie zawsze) zysków

W marcu w biurach rachunkowych i działach finansowych zaczyna się okres wielkiego liczenia. Trzeba złożyć CIT-8, który jest swoistym podsumowaniem roku z życia firmy.

Publikacja: 09.03.2026 06:00

Co trzeba uwzględnić przy rozliczeniu rocznym CIT

Co trzeba uwzględnić przy rozliczeniu rocznym CIT

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Podatnicy CIT, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, mają czas na złożenie zeznania CIT-8 za 2025 r. do urzędu skarbowego i na zapłatę podatku wynikającego z tego zeznania do 31 marca br. Zanim to jednak nastąpi, muszą przejrzeć strukturę inwestycji, zrobić zestawienie przychodów, kosztów i płatności oraz przygotować odpowiednią dokumentację.

Nie jest to zadanie łatwe, bo CIT to już nie tylko kwestia 9 proc. lub 19 proc. Jeśli bowiem spółka ponosi stratę lub wykazuje bardzo niską rentowność (poniżej 2 proc.), to może wpaść w sidła podatku minimalnego. Spółka może również zapłacić 19 proc. podatku od przerzuconych dochodów, a także podatek od przychodów z budynków. Gdy bowiem firma posiada nieruchomości komercyjne (biurowce, centra handlowe, magazyny) o wartości początkowej przekraczającej 10 mln zł, płaci podatek od ich wartości (stawka wynosi 0,035 proc. miesięcznie). Jest to wprawdzie podatek uiszczany co miesiąc, ale w rozliczeniu rocznym trzeba go ostatecznie podsumować, a w określonych sytuacjach można wystąpić o jego zwrot. Jeśli natomiast polski podatnik ma udziały w spółkach za granicą, a te zagraniczne spółki generują głównie dochody pasywne (dywidendy, odsetki) i płacą u siebie niski podatek, to polski fiskus może kazać krajowemu udziałowcowi zapłacić 19 proc. podatku od tych dochodów w Polsce.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
CIT. Na co zwrócić uwagę przy zamknięciu roku
CIT - Rozliczenia
CIT. Na co zwrócić uwagę przy zamknięciu roku
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Co fiskus kontroluje przy korzystaniu z ulg proinnowacyjnych?
CIT - Rozliczenia
Fiskus kontroluje korzystanie z ulg proinnowacyjnych
Ulga na robotyzację - jednorazowy odpis czy amortyzacja
CIT - Rozliczenia
Julita Karaś-Gasparska: Fiskus polubił roboty
Ulga na robotyzacja - jednorazowe odliczenie czy odpisy amortyzacyjne
CIT - Rozliczenia
Ulga na robotyzacja - jednorazowe odliczenie czy odpisy amortyzacyjne
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama