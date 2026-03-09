Transakcje finansowe pod lupą fiskusa

Dynamiczne zmiany gospodarcze, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach: wysoka inflacja, istotny wzrost stóp procentowych, a zatem też rosnące koszty finansowania wywarły znaczący wpływ na wyniki polskich przedsiębiorstw. Zmienna zyskowność – zarówno na poziomie operacyjnym, jak i ogólnym – była normą.

Takie sytuacje obserwowane były także w działalności grup kapitałowych, gdzie finansowanie wewnątrzgrupowe jest powszechnym i często preferowanym mechanizmem pozyskiwania środków na działalność. To naturalnie sprawiło, że wewnątrzgrupowe transakcje finansowe stały się obecnie jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania organów podatkowych przy kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych.