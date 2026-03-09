Rzeczpospolita
Transakcje finansowe pod lupą fiskusa

Zmiany gospodarcze ostatnich lat i związane z tym rosnące koszty finansowania w grupach kapitałowych sprawiły, że wewnątrzgrupowe transakcje finansowe są dziś w centrum zainteresowania organów przy kontrolach w zakresie cen transferowych.

Publikacja: 09.03.2026 05:10

Na co zwraca uwagę fiskus przy kontroli transakcji finansowych w grupach kapitałowych

Foto: Adobe Stock

Dagmara Kaźmierczak

SPIS TREŚCI

  1. Nowe standardy analizy transakcji kontrolowanych 
  2. Analiza cen transferowych – na co zwraca uwagę fiskus
  3. Profil funkcjonalny a analiza cen transferowych
  4. Charakter rzeczywisty transakcji z podmiotami powiązanymi
  5. Rynkowe warunki transakcji i zdolność kredytowa
  6. Wewnątrzgrupowe transakcje finansowe – najczęstsze obszary sporne
  7. Aktualizacja analiz porównawczych (benchmarków)
  8. Transakcje nieadekwatne do profilu funkcjonalnego
  9. Błędna lub niepełna delineacja transakcji
  10. Niewłaściwe ustalenie horyzontu finansowania
  11. Transakcje nieodpłatne (szczególnie gwarancje)
  12. Ceny transferowe. Jak zarządzać ryzykiem finansowym?
  13. Zdaniem autora

Dynamiczne zmiany gospodarcze, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach: wysoka inflacja, istotny wzrost stóp procentowych, a zatem też rosnące koszty finansowania wywarły znaczący wpływ na wyniki polskich przedsiębiorstw. Zmienna zyskowność – zarówno na poziomie operacyjnym, jak i ogólnym – była normą.

Takie sytuacje obserwowane były także w działalności grup kapitałowych, gdzie finansowanie wewnątrzgrupowe jest powszechnym i często preferowanym mechanizmem pozyskiwania środków na działalność. To naturalnie sprawiło, że wewnątrzgrupowe transakcje finansowe stały się obecnie jednym z najważniejszych obszarów zainteresowania organów podatkowych przy kontrolach podatkowych w zakresie cen transferowych.

