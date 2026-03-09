KSB 600 (Z) – rewolucja w audycie grup kapitałowych

Nowelizacja Krajowego Standardu Badania 600 (Z) to najważniejsza od lat zmiana dotycząca badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jej sednem jest przeniesienie akcentu z „koordynacji” prac lokalnych audytorów na realne przywództwo i odpowiedzialność biegłego rewidenta grupy. Oznacza to spójne, oparte na ryzyku planowanie i wykonanie procedur w całej grupie – niezależnie od granic państwowych, stref czasowych czy języków.

Standard wymaga, by biegły główny zrozumiał model biznesowy grupy, źródła przychodów, łańcuchy dostaw i podatność na nadużycia, a nie tylko strukturę formalno-prawną. W praktyce rośnie ranga strategii badania grupy, przejrzystej komunikacji i dokumentacji, a także kompetencji miękkich audytora: umiejętności budowania zaufania, precyzyjnego briefingu i egzekwowania uzgodnionych działań.