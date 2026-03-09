Rzeczpospolita
PRO
Reklama

KSB 600 (Z) – rewolucja w audycie grup kapitałowych

KSB 600 (zmieniony) obowiązuje w Polsce dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2025 r. lub później. Standard redefiniuje rolę audytora grupy, nadzór nad komponentami i sposób oceny ryzyka w badaniu grup kapitałowych.

Publikacja: 09.03.2026 05:30

KSB 600 (Z) – rewolucja w audycie grup kapitałowych

KSB 600 (Z) – rewolucja w audycie grup kapitałowych

Foto: Adobe Stock

Anna Sikorska

SPIS TREŚCI

  1. KSB 600 (Z). Planowanie oparte na ryzyku
  2. KSB 600 (Z). Komunikacja i dokumentacja
  3. KSB 600 (Z). Nadzór i odpowiedzialność
  4. Implementacja KSB 600 (Z). Wyzwania praktyczne
  5. KSB 600 (Z). Częste pułapki i jak ich uniknąć
  6. KSB 600 (Z). Co zyskuje rynek
  7. KSB 600 (zmieniony). Podsumowanie

Nowelizacja Krajowego Standardu Badania 600 (Z) to najważniejsza od lat zmiana dotycząca badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Jej sednem jest przeniesienie akcentu z „koordynacji” prac lokalnych audytorów na realne przywództwo i odpowiedzialność biegłego rewidenta grupy. Oznacza to spójne, oparte na ryzyku planowanie i wykonanie procedur w całej grupie – niezależnie od granic państwowych, stref czasowych czy języków.

Standard wymaga, by biegły główny zrozumiał model biznesowy grupy, źródła przychodów, łańcuchy dostaw i podatność na nadużycia, a nie tylko strukturę formalno-prawną. W praktyce rośnie ranga strategii badania grupy, przejrzystej komunikacji i dokumentacji, a także kompetencji miękkich audytora: umiejętności budowania zaufania, precyzyjnego briefingu i egzekwowania uzgodnionych działań.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Małe firmy same zapłacą za cyfryzację? Ministerstwo Finansów nie pomoże
Księga przychodów i rozchodów
Małe firmy same zapłacą za cyfryzację? Ministerstwo Finansów nie pomoże
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
W księdze przychodów i rozchodów nie musi być PESEL kontrahenta
Księga przychodów i rozchodów
W księdze nie musi być PESEL kontrahenta
Podatkowa księga przychodów i rozchodów – co się zmieniło
Księga przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów – co się zmieniło
Najpierw towar, potem faktura. Jak to zaksięgować?
Księga przychodów i rozchodów
Najpierw towar, potem faktura. Jak to zaksięgować?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama