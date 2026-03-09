Podwyższenie kapitału zakładowego nie tworzy przychodu w CIT

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 listopada 2025 r. (0111‑KDIB1‑3.4010.553.2025.3.DW).

Jednoosobowa spółka z o.o., której jedynym udziałowcem jest miasto, realizuje zadania własne gminy w zakresie gospodarki odpadami – eksploatację składowisk, zagospodarowanie odpadów oraz budowę pięciu hal do ich przetwarzania. Na podstawie umowy powierzenia zadań własnych zawartej z miastem spółka wykonuje zadania zlecone w ogólnym interesie gospodarczym, a finansowanie powierzonych usług odbywa się poprzez mechanizm rekompensaty, w tym w formie dokapitalizowania. Mechanizm rekompensaty obejmuje zarówno bieżące dopłaty, jak i dokapitalizowanie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego.