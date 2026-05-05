Model uprawnień KSeF dla JST – czy jest dostępny dla innych jednostek publicznych?

Ze standardowego modelu uprawnień w KSeF może korzystać każdy podatnik, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, spółka, jednostka samorządu terytorialnego oraz inne jednostki sektora finansów publicznych, takie jak organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także samorządowe i państwowe instytucje kultury oraz uczelnie publiczne. Rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz sposoby nadawania oraz odbierania uprawnień do korzystania z KSeF określa rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (rozporządzenie). Na potrzeby niniejszego opracowania uprawnieniami do korzystania z KSeF są m.in. uprawnienia do zarządzania uprawnieniami (tj. nadawania i odbierania uprawnień), do wystawiania faktur ustrukturyzowanych i tzw. faktur off-line oraz dostępu, tj. przeglądania i pobierania faktur ustrukturyzowanych, w tym faktur off-line – zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).