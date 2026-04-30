Globalna gospodarka nie opiera się na wartościach zapisanych w raportach, lecz na fizycznej kontroli nad energią, wodą, gazem, nawozami, metalami, szlakami transportowymi i infrastrukturą, która to wszystko spina. Gdy Stany Zjednoczone angażują się militarnie w regionie, nie chodzi wyłącznie o wzmocnienie Izraela i osłabienie Iranu. Chodzi również o wpływ na układ krążenia światowej gospodarki. To temat nie tylko dla geopolityków, ale też dla każdego, kto poważnie traktuje ESG.

Ważny punkt na mapie

Bliski Wschód pozostaje jednym z najważniejszych węzłów światowego systemu surowcowo-logistycznego. Przez cieśninę Ormuz przechodzi około jednej piątej globalnej konsumpcji ropy i produktów naftowych oraz jedna piąta światowego handlu LNG. To strategiczne gardło cywilizacji przemysłowej. Każde poważniejsze zakłócenie w tym miejscu szybko przestaje być problemem regionalnym, a staje się wyzwaniem inflacyjnym, energetycznym, przemysłowym i żywnościowym.

Dzisiejszy kryzys pokazuje to z brutalną wyrazistością. Zakłócenia żeglugi, wzrost kosztów frachtu, problemy z ubezpieczeniem tankowców i ograniczenia pracy rafinerii przypominają, że nowoczesna gospodarka nie obrywa dopiero wtedy, gdy zabraknie paliwa na stacjach. Dostaje cios znacznie wcześniej – gdy rośnie ryzyko transportowe, rozpada się przewidywalność dostaw i zaczyna brakować półproduktów niezbędnych dla przemysłu chemicznego, elektronicznego, nawozowego czy zbrojeniowego. Geopolityka działa dziś nie tylko przez czołgi, ale też przez polisę ubezpieczeniową, stawkę frachtu i harmonogram dostawy. Wojna nie musi przynieść klasycznego zwycięstwa militarnego, by okazać się skuteczna: wystarczy, że tanimi środkami asymetrycznymi podniesie koszty transportu i energii.

Kluczowy surowiec: woda

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera woda. Region MENA zamieszkuje około 6 proc. światowej populacji, ale dysponuje mniej niż 2 proc. odnawialnych zasobów wodnych. Jednocześnie odpowiada za znaczną część globalnych mocy odsalania. Oznacza to, że miliony ludzi, całe miasta i istotne sektory gospodarki funkcjonują dzięki energochłonnej infrastrukturze odsalania. A taka infrastruktura jest z natury krucha: wymaga stabilnych dostaw energii, zaplecza technicznego i ochrony przed atakami fizycznymi oraz cybernetycznymi. W realiach wojny zakłady odsalania stają się nie tylko aktywem komunalnym, lecz także elementem bezpieczeństwa narodowego. Przerwy w dostawach wody oznaczają nie presję gospodarczą, ale potencjalną katastrofę humanitarną.

ESG to nie reputacja

I właśnie tutaj zaczyna się najciekawszy wymiar ESG. Przez lata znaczna część biznesu traktowała ten obszar jak miękką architekturę reputacji: zbiór procedur, wskaźników i komunikatów mających dowieść, że firma jest nowoczesna, odpowiedzialna i neutralna klimatycznie. Tymczasem wojna na Bliskim Wschodzie przypomina, że racjonalne ESG nie może ignorować fizycznych podstaw bezpieczeństwa. „E” bez bezpieczeństwa zasobów, „S” bez odporności społecznej, a „G” bez twardego zarządzania ryzykiem geopolitycznym zamieniają się w kosztowny teatr.

Najlepiej widać to w globalnych łańcuchach wartości. Zakłócenie eksportu węglowodorów z regionu oznacza nie tylko droższy gaz czy paliwo. Znaczna większość światowej produkcji siarki to produkt uboczny przetwarzania ropy i gazu. Bez siarki nie ma odpowiedniej skali produkcji kwasu siarkowego, a bez niego nie ma wydajnej ekstrakcji wielu metali przemysłowych, w tym tych niezbędnych dla transformacji energetycznej, sieci elektroenergetycznych i przemysłu zbrojeniowego. To moment, w którym hasło „zielonej transformacji” zderza się boleśnie z geochemią i logistyką.

Drugi przykład to gaz i półprzewodniki. Katar pozostaje jednym z najważniejszych eksporterów LNG, a niemal całość jego eksportu przechodzi przez Ormuz. Tymczasem Tajwan – kluczowy producent zaawansowanych chipów – utrzymuje ograniczone zapasy LNG. Kryzys na Bliskim Wschodzie może więc pośrednio przekładać się na napięcia w globalnej podaży półprzewodników, elektroniki, centrów danych i uzbrojenia. Wojna w Zatoce Perskiej nie kończy się na zatoce. Ona tylko tam zaczyna swój efekt domina.

W tym miejscu warto postawić pytanie bardziej brutalne: cui bono (z łac.: komu to przyniesie korzyść)? Czy obecna eskalacja jest wyłącznie strategiczną i etyczną kompromitacją hegemona, czy także kryzysem, którego koszty chce się przerzucić na innych? Stany Zjednoczone, jako potęga znacznie bardziej samowystarczalna energetycznie niż Europa, są lepiej przygotowane do absorpcji szoku cenowego niż ich sojusznicy i konkurenci. Oznacza to, że destabilizacja surowcowego serca świata szybciej uderza w energochłonną Europę oraz azjatyckie łańcuchy produkcyjne.

Europa, odchodząc od rosyjskich dostaw, nie tyle zniosła zależność energetyczną, ile ją przeadresowała. To poprawia bezpieczeństwo względem Rosji, ale tworzy nową zależność: polityczną, cenową i infrastrukturalną. Z tej perspektywy unijna skłonność do dokładania własnemu przemysłowi kolejnych obciążeń regulacyjnych zaczyna przypominać zakładanie sobie kaftana bezpieczeństwa w trakcie bójki w płonącym barze. Chiny od lat podchodzą do sprawy inaczej: traktując transformację nie jako moralny spektakl, lecz jako polisę geopolityczną.

Zdaniem autora

W świecie Realpolitik nikt nie przyznaje premii ani kary za moralne intencje. Premiowana jest odporność i skuteczność. Z obecnego kryzysu płynie dla świata ESG lekcja zasadnicza: przyszłość zrównoważonego rozwoju rozstrzygnie się nie w języku deklaracji, lecz w zdolności do rozumienia zasobów, infrastruktury i ryzyka siłowego. Geopolityka jest dziś najbardziej materialnym rdzeniem debaty o ESG. Kto tego nie pojmie, będzie nadal pisał piękne słowa o odpowiedzialności w świecie, który właśnie uczy się na nowo, że ostatecznie liczą się drony, systemy antydostępowe, rurociągi, terminale, rafinerie, zapory i odsalarnie. Reszta jest tylko komentarzem.

autor: Przemysław Kulik ekspert i wykładowca geopolityki zrównoważonego rozwoju