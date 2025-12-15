Reklama
Kiedy można odliczyć VAT od adaptacji pomieszczeń

Podatnicy planujący inwestycje w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej, mogą skorzystać z prawa do odliczenia VAT od wydatków na przystosowanie pomieszczeń na firmowe potrzeby, tylko jeśli spełnione są ustawowe warunki.

Publikacja: 15.12.2025 04:40

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Potocka

Takie stanowisko potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 sierpnia 2025 r. (0114-KDIP4-3.4012.274. 2025.2.IG).

Podatnik (osoba fizyczna) planuje wraz ze wspólnikiem założenie spółki z o.o., której działalność będzie polegać na rzemieślniczej produkcji miodu pitnego. Ze względu na specyfikę procesu technologicznego konieczne jest dysponowanie pomieszczeniem przeznaczonym wyłącznie do fermentacji, leżakowania i przechowywania produktu. Aby spełnić wymagania sanitarne i technologiczne, przewidziano prace adaptacyjne, m.in.: docieplenie ścian, sufitu i podłogi, montaż płyt gipsowo-kartonowych, wylanie posadzki i ułożenie płytek, malowanie farbą dopuszczoną do kontaktu z żywnością, wymianę okien i drzwi, instalację klimatyzatora z funkcją ogrzewania, drobne prace elektryczne. Faktury dokumentujące zakup materiałów i usług mają być wystawiane na spółkę, która będzie czynnym podatnikiem VAT. Pomieszczenie ma być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą w zakresie fermentowania, przechowywania i leżakowania miodów pitnych oraz czasowego przechowywania surowców i materiałów niezbędnych do produkcji miodów pitnych lub sprzętu do produkcji. W związku z tym, zdaniem wnioskodawczyni całość ww. usług i zakupionych materiałów może zostać potraktowana przez spółkę jako towary i usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, co da spółce możliwość odliczenia naliczonego podatku.

