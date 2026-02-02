Zapłata od dewelopera za brak roszczeń podlega VAT

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 grudnia 2025 r. (0111-KDIB3-1.4012. 762.2025.5.ICZ).

Spółki realizujące inwestycję polegającą na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego (z lokalami usługowymi i infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz przebudową zabytkowych hal) zawarły z – będącą w bezpośrednim sąsiedztwie budowy – wspólnotą mieszkaniową tzw. porozumienie dobrosąsiedzkie. Budowa wiąże się utrudnieniami w korzystaniu z lokali wspólnoty, możliwością generowania szkód w konstrukcji budynku czy lokalach wspólnoty, a także spowoduje obniżenie zakresu światła dziennego w lokalach i części wspólnej budynku wspólnoty nawet do 40 proc. W ramach porozumienia deweloperzy zobowiązali się do zapłaty rekompensaty pieniężnej, zaś wspólnota do tego, że ona ani żaden z jej członków nie będzie składać sprzeciwów, odwołań, skarg, zaskarżeń i zastrzeżeń w postępowaniu w sprawie wydania spółkom pozwolenia na budowę. Umowa gwarantuje wspólnocie również bezpośrednią ochronę majątku przed jego ewentualnym uszkodzeniem poprzez zatrudnienie za środki z rekompensaty inżyniera nadzoru budowlanego, który będzie kontrolował i minimalizował skalę negatywnego wpływu inwestycji na budynek wspólnoty, a także poprzez prowadzenie przez budujących pomiarów i monitoringu geodezyjnego.