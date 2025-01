Nowe wymogi dla sektora finansowego. 17 stycznia kluczową datą

Jakie podmioty obejmie rozporządzenie DORA i ile ich mniej więcej jest?

Natalia Kotłowska-Wochna: W skali Unii Europejskiej szacuje się, że będzie to ok. 20 tys. podmiotów. Obejmuje to szeroko rozumiany sektor finansowy, w rozporządzeniu wprost wymieniono ok. 20 kategorii podmiotów. Chodzi tu o instytucje kredytowe, płatnicze, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeniowe, ale też np. giełdy kryptowalut. Są jednak drobne wyłączenia ze względu na skalę działania podmiotów. O ile jednak jest oczywiste, że DORA obejmie banki, to już w przypadku podmiotów z sektora inwestycyjnego czy ubezpieczeniowego nie było to takie jasne. Część z nich nawet dziś ma wątpliwości, czy są nią objęte, czy nie. Trzeba zinterpretować zawarty w przepisach katalog, by odpowiedzieć na to pytanie.