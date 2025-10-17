Sukcesy i porażki gospodarcze koalicji rządzącej

Dwa lata temu w Polsce nastąpił polityczny zwrot. Jak zachowuje się gospodarka podczas rządów obecnej koalicji? Gdzie szukać sukcesów i jakie są największe problemy? O tym Marcin Piasecki rozmawia z gościem, Kamilem Sobolewskim, głównym ekonomistą Pracodawców RP.

– Największym problemem polskiej gospodarki jest niedobór inwestycji – mówi Sobolewski. – Inwestycje w Polsce to jest niecałe 17 proc. PKB. Powinny one wynosić, tak jak w Czechach czy w Rumunii, 25 proc. PKB, co oznacza, że inwestycje powinny w Polsce wzrosnąć o 50 proc. Po co są inwestycje? Żeby zastąpić kurczące się zasoby pracy, żeby sprostać wymogom technologii, żeby konkurować w środowisku, kiedy cały świat zbroi się, co też jest inwestycją, ale zbroi się też w technologie, procesy, najnowsze wynalazki i dzięki temu wygrywa międzynarodową konkurencję. Żeby dalej wygrywać międzynarodową konkurencję, podtrzymać te złote dekady rozwoju Polski, potrzebujemy inwestycji i tu się to nie do końca udaje.