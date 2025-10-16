Reklama
KSeF to gigantyczny zbiór danych o firmach. Co się stanie, gdy ktoś okradnie ten magazyn?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie wielką bazą danych o transakcjach w całej polskiej gospodarce. Ten, kto by chciał ją wykraść i używać jej w interesach, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami.

Publikacja: 16.10.2025 04:31

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są konsekwencje nielegalnego wykorzystania danych z KSeF?
  • Dlaczego dane z Krajowego Systemu e-Faktur są tak cenne?
  • Jakie przewidziane są kary za nielegalne ujawnienie danych podatników?
  • Jakie są opcje ochrony danych przez przedsiębiorców w kontekście KSeF?

Pięć milionów faktur VAT na godzinę. Tyle średnio wystawiają polscy przedsiębiorcy, jeśli akurat mamy dzień roboczy. To było właśnie dla Ministerstwa Finansów punktem odniesienia w projektowaniu Krajowego Systemu e-Faktur. System jest przygotowany – jak zapewnia resort – na obciążenia nawet czterokrotnie większe.

Dane z takiego ogromnego wolumenu faktur, zgromadzone w jednym miejscu, to bardzo cenna baza wiedzy o całej polskiej gospodarce. Wiadomo, kto z kim handluje jakimi towarami i usługami, jakie są ceny i warunki dostaw, jakie rabaty, jaka częstotliwość dostaw. Fiskus, używając różnych cyfrowych algorytmów, będzie wyszukiwał tam nieprawidłowości w rozliczeniach podatków.

