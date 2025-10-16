Pięć milionów faktur VAT na godzinę. Tyle średnio wystawiają polscy przedsiębiorcy, jeśli akurat mamy dzień roboczy. To było właśnie dla Ministerstwa Finansów punktem odniesienia w projektowaniu Krajowego Systemu e-Faktur. System jest przygotowany – jak zapewnia resort – na obciążenia nawet czterokrotnie większe.

Dane z takiego ogromnego wolumenu faktur, zgromadzone w jednym miejscu, to bardzo cenna baza wiedzy o całej polskiej gospodarce. Wiadomo, kto z kim handluje jakimi towarami i usługami, jakie są ceny i warunki dostaw, jakie rabaty, jaka częstotliwość dostaw. Fiskus, używając różnych cyfrowych algorytmów, będzie wyszukiwał tam nieprawidłowości w rozliczeniach podatków.