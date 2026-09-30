Rzeczpospolita
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Małgorzata Śledziewska: Czas skończyć eventy, a rozpocząć inżynierię zakupową

Local content nie mierzy się liczbą zorganizowanych wydarzeń, podpisanych listów intencyjnych czy opublikowanych raportów. Jego wartość widać dopiero wtedy, gdy polskie przedsiębiorstwa zdobywają nowe kompetencje, technologie i możliwości rozwoju.

Publikacja: 30.09.2026 13:10

Local content powinien premiować rozwój nowych rozwiązań, a nie wyłącznie lokalne zakupy.

Local content powinien premiować rozwój nowych rozwiązań, a nie wyłącznie lokalne zakupy.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Śledziewska

Teza jest prosta: local content nie powinien być mierzony liczbą inicjatyw komunikacyjnych, lecz jakością decyzji zakupowych, które prowadzą do trwałego wzrostu kompetencji krajowych firm. Oznacza to przejście od eventów i deklaracji do inżynierii zakupowej: projektowania strategii, kryteriów, warunków, postanowień umownych i mechanizmów kontroli tak, aby realna wartość dodana pozostawała w polskiej gospodarce. Być może nawet na początku może okazać się, że zamawiający będą więcej płacić, gdyż dziś niejednokrotnie woleli wybrać tańsze oferty z krajów spoza Unii Europejskiej (Chiny, Turcja). Lecz na cenę należy patrzeć z perspektywy całkowitych kosztów posiadania, ciągłości i bezpieczeństwa łańcucha dostaw, inwestycji w rozwój kompetencji swoich dostawców.

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