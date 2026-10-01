Rzeczpospolita
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TSUE: rekompensata za niezapłacone w terminie faktury nie należy się każdemu

Unijne przepisy o zryczałtowanej rekompensacie za opóźnienia w płatności między kontrahentami nie działają automatycznie. Sąd może odmówić zasądzenia żądanych kwot, jeśli stwierdzi, że wykorzystuje się je instrumentalnie. Tak orzekł TSUE.

Publikacja: 01.10.2026 13:04

TSUE wydał wyrok ws. rekompensaty za faktury sprzed lat

TSUE wydał wyrok ws. rekompensaty za faktury sprzed lat

Foto: Adobe Stock

Adam Pantak

Trybunał Sprawiedliwości UE doszedł do takich wniosków w wyroku z 1 października 2026 r. w sprawie C – 209/25. Odpowiedział na pytania Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.

Ten zaś poprosił o rozstrzygnięcie, czy „może odmówić zasądzenia stałej kwoty rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności, gdy okoliczności, w których uprawniony wystąpił o jej przyznanie, wskazują, że dochodzona rekompensata nie jest uczciwa, a wystąpienie z roszczeniem o zapłatę rekompensaty za koszty odzyskiwania należności jest sprzeczne z celami dyrektywy”. W praktyce chodziło o zakreślenie granic, w których powoływanie się na unijne przepisy o rekompensacie jest dozwolone.

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