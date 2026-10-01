Trybunał Sprawiedliwości UE doszedł do takich wniosków w wyroku z 1 października 2026 r. w sprawie C – 209/25. Odpowiedział na pytania Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.

Ten zaś poprosił o rozstrzygnięcie, czy „może odmówić zasądzenia stałej kwoty rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności, gdy okoliczności, w których uprawniony wystąpił o jej przyznanie, wskazują, że dochodzona rekompensata nie jest uczciwa, a wystąpienie z roszczeniem o zapłatę rekompensaty za koszty odzyskiwania należności jest sprzeczne z celami dyrektywy”. W praktyce chodziło o zakreślenie granic, w których powoływanie się na unijne przepisy o rekompensacie jest dozwolone.