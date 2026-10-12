Bez audytu nie może działać żadna spółka giełdowa ani bank.
Badanie finansów przez biegłych rewidentów wiele firm zamawia
całkiem dobrowolnie. Cóż z tego, skoro szeregi profesjonalnych
audytorów kurczą się. Od 2010 roku do dziś liczba czynnych
zawodowo biegłych zmniejszyła się o 25 proc. W tym samym czasie
zmalała też o 36 proc. liczba zarejestrowanych firm audytorskich.
Takie zjawisko
jaskrawo kontrastuje z sytuacją w innych zawodach zaufania
publicznego, z którymi też współpracuje biznes. Na przykład w tym
samym okresie liczba czynnych zawodowo radców prawnych wzrosła z
17,5 tys. do 43,5 tys., czyli o ok. 250 proc.