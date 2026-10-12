Bez audytu nie może działać żadna spółka giełdowa ani bank. Badanie finansów przez biegłych rewidentów wiele firm zamawia całkiem dobrowolnie. Cóż z tego, skoro szeregi profesjonalnych audytorów kurczą się. Od 2010 roku do dziś liczba czynnych zawodowo biegłych zmniejszyła się o 25 proc. W tym samym czasie zmalała też o 36 proc. liczba zarejestrowanych firm audytorskich.

Takie zjawisko jaskrawo kontrastuje z sytuacją w innych zawodach zaufania publicznego, z którymi też współpracuje biznes. Na przykład w tym samym okresie liczba czynnych zawodowo radców prawnych wzrosła z 17,5 tys. do 43,5 tys., czyli o ok. 250 proc.