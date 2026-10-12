Rzeczpospolita
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Biegli rewidenci znikają z rynku. Czy to efekt ograniczenia samorządności?

W Polsce jest coraz mniej biegłych rewidentów. Sami przyznają, że to efekt zniechęcenia formalistycznym stylem działań państwowego nadzoru. Czy planowane zmiany prawa pozwolą wyjść z patowej sytuacji?

Publikacja: 12.10.2026 04:20

Bez audytu nie może działać żadna spółka giełdowa ani bank. Jednak liczba biegłych rewidentów zmniej

Bez audytu nie może działać żadna spółka giełdowa ani bank. Jednak liczba biegłych rewidentów zmniejsza się od lat.

Foto: Adobe Stock

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Paweł Rochowicz

Bez audytu nie może działać żadna spółka giełdowa ani bank. Badanie finansów przez biegłych rewidentów wiele firm zamawia całkiem dobrowolnie. Cóż z tego, skoro szeregi profesjonalnych audytorów kurczą się. Od 2010 roku do dziś liczba czynnych zawodowo biegłych zmniejszyła się o 25 proc. W tym samym czasie zmalała też o 36 proc. liczba zarejestrowanych firm audytorskich.

Takie zjawisko jaskrawo kontrastuje z sytuacją w innych zawodach zaufania publicznego, z którymi też współpracuje biznes. Na przykład w tym samym okresie liczba czynnych zawodowo radców prawnych wzrosła z 17,5 tys. do 43,5 tys., czyli o ok. 250 proc.

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