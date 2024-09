Jak udzielać zaległych dni urlopu wypoczynkowego i kiedy się przedawniają?

Co do zasady, pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Wskutek różnych wydarzeń losowych, np. choroby pracownika, termin wykorzystania urlopu może ulec przesunięciu lub przerwaniu. Co się dzieje z niewykorzystanym urlopem?

Dni urlopu niewykorzystane w danym roku przechodzą na kolejny, z tym że ich udzielenie związane jest z pewnymi terminami, a w przypadku pracodawcy – w określonych sytuacjach – także z kosztami. W praktyce sposób wykorzystania zaległych dni urlopowych budzi pewne wątpliwości. Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.