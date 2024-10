Dla przyjęcia odpowiedzialności ubezpieczonego z art. 84 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: u.s.u.s.) niezbędne jest wykazanie braku prawa do świadczenia i świadomości danej osoby, że zasiłek był nienależny. Obie przesłanki muszą wystąpić już w trakcie pobierania świadczenia, a nie po zaprzestaniu jego wypłaty. Innymi słowy, jeśli w trakcie pobierania świadczenia jest ono „należne”, zaś okoliczności wyłączające prawo do niego, a w konsekwencji również wiedza o tym świadczeniobiorcy, wystąpiły post factum, to nie ma podstaw do uznania, że należności wypłacone podlegają zwrotowi na podstawie art. 84 ust. 1 u.s.u.s.

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 15 maja 2024 r. (III USKP 131/23).

ZUS: działalność fikcyjna, więc zasiłek nienależny

Ubezpieczona została zobowiązana do zwrotu wypłaconych świadczeń (zasiłek macierzyński, chorobowy i opiekuńczy) wraz z odsetkami. Powodem było zakwestionowanie przez organ rentowy podlegania przez nią ubezpieczeniom społecznym oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. ZUS wydał decyzję w związku ze stwierdzeniem, iż kobieta w spornym okresie w istocie nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu prawa, gdyż nie spełniała wymogów ustawowych w tym zakresie, a jedynie pozorowała działalność wyłącznie w celu skorzystania z ubezpieczeń społecznych i uzyskania wysokich zasiłków macierzyńskiego i chorobowego. W konsekwencji wypłacone na jej rzecz świadczenia w tym okresie były, zdaniem ZUS oraz sądu I i II instancji, pobrane nienależnie.

SN: kiedy ZUS może żądać zwrotu zasiłku

Sąd Najwyższy uznał natomiast, że w każdym przypadku, w którym przyjmuje się, że świadczenie ubezpieczeniowe zostało nienależnie pobrane i w związku z tym podlega zwrotowi, taka konkluzja musi zostać poprzedzona dokonaniem wyczerpujących ustaleń faktycznych dotyczących stanu świadomości osoby pobierającej świadczenie. Przy czym oceny, czy świadczenie zostało nienależnie pobrane, należy dokonywać w odniesieniu do chwili wypłaty tego świadczenia, a nie z perspektywy okoliczności, które wystąpiły po zakończeniu jego wypłacania przez organ rentowy. Organ rentowy może domagać się zwrotu nienależnie pobranego świadczenia jedynie wówczas, gdy ubezpieczonemu można przypisać złą wolę. Obowiązek zwrotu obciąża tylko tego, kto przyjął świadczenie w złej wierze, wiedząc, że mu się ono nie należy, co dotyczy przede wszystkim osoby, która została pouczona o okolicznościach, w jakich nie powinna pobierać świadczeń. Wypłacenie świadczenia w sposób, na który nie miała wpływu wina (zła wola) świadczeniobiorcy, nie uzasadnia natomiast powstania po stronie osoby ubezpieczonej obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Komentarz eksperta

Łukasz Chruściel, radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Na kanwie komentowanej sprawy po raz kolejny dotykamy problemu kwestionowania przez ZUS faktu podlegania ubezpieczeniom społecznym i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w związku z macierzyństwem. Temat ten często wraca w różnych konfiguracjach – tj. zarzucania pozorności stosunku pracy, pozorności prowadzenia działalności gospodarczej i innych tytułów do ubezpieczenia. Mamy już ugruntowane orzecznictwo stanowiące, że jeśli praca była faktycznie wykonywana, to nie można uznać zatrudnienia za pozorne – chociażby kobieta podjęła pracę wyłącznie w celu objęcia jej ubezpieczeniami ZUS. Podobnie należy interpretować sytuację kobiety prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

W analizowanej sprawie mamy jednak do czynienia z jeszcze jednym problemem – a mianowicie kwestią prawidłowej oceny przesłanki nienależności świadczenia już w chwili jego wypłaty. Organ rentowy w jednej decyzji zakwestionował fakt podlegania ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności i jednocześnie zobowiązał do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń we wskazanym w decyzji okresie. Zarówno ZUS, jak i sądy rozstrzygające sprawę nie badały stanu świadomości ubezpieczonej co do tego, że nie była uprawniona do pobierania spornych świadczeń. Te świadczenia zostały jej przecież przez organ rentowy pierwotnie przyznane

i wypłacone w pełni, mimo że w okresie wypłaty tych świadczeń ZUS prowadził u ubezpieczonej czynności kontrolne.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 pkt 1 lub 2 u.s.u.s. dla przyjęcia odpowiedzialności ubezpieczonego do zwrotu świadczeń nienależnych niezbędne jest wykazanie nie tylko braku prawa do świadczeń, ale też świadomości ubezpieczonego, że zasiłek był nienależny. Co istotne, obie te przesłanki muszą wystąpić już w trakcie pobierania świadczenia, a nie po zaprzestaniu jego wypłaty. W sytuacji zatem gdy organ rentowy dopiero następczo zakwestionuje podstawę prawną tytułu do ubezpieczenia, to w celu skutecznego odzyskania świadczenia musi też ustalić, że świadczeniobiorca był świadomy tego, że pobierał świadczenie nienależnie i powinno ono podlegać zwrotowi. Jak podkreśla SN w komentowanym orzeczeniu „oceny, czy świadczenie zostało nienależnie pobrane, należy dokonywać w odniesieniu do chwili wypłaty tego świadczenia, a nie z perspektywy okoliczności, które wystąpiły po zakończeniu jego wypłacania przez organ rentowy”. Rozwijając powyższy pogląd SN wskazuje, że ZUS może domagać się zwrotu nienależnie pobranego świadczenia tylko wówczas, gdy ubezpieczonemu można przypisać złą wolę.

Należy stwierdzić, że przyjęty przez SN kierunek orzeczniczy jest słuszny. To organ rentowy powinien w pierwszej kolejności badać podstawy prawne tytułu do ubezpieczeń oraz zasadność przyznawania przez siebie świadczeń na rzecz ubezpieczonych. Pamiętajmy, że ZUS ma do tego odpowiednie narzędzia, zaś w badanym przypadku – pomimo prowadzenia kontroli u ubezpieczonej

– nie stwierdził podstaw do wstrzymania wypłacanego zasiłku w tym czasie. Trudno zatem przypisywać złą wolę ubezpieczonej, dla której w chwili pobierania zasiłków były one przyznane na mocy decyzji organu rentowego. Nie miała ona podstaw sądzić, że w przyszłości ZUS zmieni zdanie i uzna, że prowadzona przez nią działalność gospodarcza miała charakter pozorny.