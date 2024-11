Jak zmienić instytucję finansową zarządzającą PPK?

Pracodawca może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK dopiero wtedy, gdy zawarł taką umowę z inną instytucją finansową. Z umów łączących go z instytucjami finansowymi powinno wynikać, do której z nich trafią dane wpłaty do PPK.