W najbliższym czasie do Sejmu ma szansę trafić długo wyczekiwany przez pracodawców projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z 8 listopada 2024 r., numer z wykazu prac legislacyjnych RM: UD55, posiedzenie RM 19 listopada br.). Ma on na celu podniesienie wysokości miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od kiedy wyższe wsparcie na pracownika niepełnosprawnego?