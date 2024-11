Czy jest jeden „okres zimowy” w zakresie bhp?

Pojęcie okresu zimowego pojawia się zarówno w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279 ze zm.), jak i rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Jednak tylko to pierwsze definiuje „okres zimowy”, wskazując w § 3 ust. 1 pkt 3, że jest to przedział czasowy trwający od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. Rozporządzenie o ogólnych zasadach bhp w § 44 ust. 3 załącznika nr 3 odnosi się natomiast do okresu zimowego w kontekście prac wykonywanych na otwartej przestrzeni, ale nie zakreśla jego ram czasowych. Nie zawiera też odesłania do żadnych przepisów definiujących okres zimowy. Jak zatem podejść do obowiązków „zimowych” określonych w przepisach tych rozporządzeń?