Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Katarzyna Wójcik: Szef też może być ofiarą mobbingu

Kierownikowi może być trudno przyznać przed pracodawcą, że gnębią go podwładni. Ale firma powinna być przygotowana na tzw. staffing i skutecznie mu przeciwdziałać.

Publikacja: 16.10.2025 06:00

Szef też może być ofiarą mobbingu

Szef też może być ofiarą mobbingu

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Zniszczyć reputację i usunąć ze stanowiska. Taki cel przyświeca osobom stosującym tzw. staffing, czyli odwrócony mobbing. Czy podwładni mogą gnębić szefa? Oczywiście! Robią to lekceważąc jego polecenia, ośmieszając, podważając kompetencje, a nawet rozpowszechniając plotki. Mogą zbuntować załogę przeciwko przełożonemu. Tak jak w przypadku zwykłego mobbingu, metody działania mogą być wyrafinowane. Są celowym uderzeniem w godność szefa. Częstym przejawem staffingu jest kierowanie nieuzasadnionych, fałszywych skarg na przełożonego, np. dotyczących rzekomego stosowania przez niego mobbingu. Niesłuszne oskarżenia w poważny sposób zakłócają jego odbiór przez współpracowników jako osoby kompetentnej, godnej zaufania oraz cieszącej się autorytetem.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Kiedy oddać dzień wolny za 1 listopada?
Kadry i Płace
Kiedy oddać dzień wolny za 1 listopada?
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wyciągnij nawet 1200 zł do Allegro! Oferta ważna do 20.10.2025
Advertisement
Ile dni urlopu kodeksowego i dodatkowego będzie przysługiwać po zmianie etatu?
Kadry i Płace
Ile dni urlopu kodeksowego i dodatkowego będzie przysługiwać po zmianie etatu?
Prawo do urlopu wypoczynkowego jest bezwarunkowe
Kadry i Płace
Prawo do urlopu wypoczynkowego jest bezwarunkowe - ważny wyrok TSUE
Czy można zatrudnić pracownika młodocianego na podstawie umowy o pracę?
Kadry i Płace
Czy można zatrudnić młodocianego na podstawie umowy o pracę?
Czy przejazd to już czas pracy?
Kadry i Płace
Czy przejazd to już czas pracy?
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Wielki cashback z Kartą Kredytową Citibank! Oferta ważna do 03.12.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama