Katarzyna Wójcik: Szef też może być ofiarą mobbingu

Zniszczyć reputację i usunąć ze stanowiska. Taki cel przyświeca osobom stosującym tzw. staffing, czyli odwrócony mobbing. Czy podwładni mogą gnębić szefa? Oczywiście! Robią to lekceważąc jego polecenia, ośmieszając, podważając kompetencje, a nawet rozpowszechniając plotki. Mogą zbuntować załogę przeciwko przełożonemu. Tak jak w przypadku zwykłego mobbingu, metody działania mogą być wyrafinowane. Są celowym uderzeniem w godność szefa. Częstym przejawem staffingu jest kierowanie nieuzasadnionych, fałszywych skarg na przełożonego, np. dotyczących rzekomego stosowania przez niego mobbingu. Niesłuszne oskarżenia w poważny sposób zakłócają jego odbiór przez współpracowników jako osoby kompetentnej, godnej zaufania oraz cieszącej się autorytetem.