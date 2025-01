Wzrost pensji minimalnej to mniej skuteczna egzekucja komornicza

Na przestrzeni ostatnich lat mamy do czynienia w Polsce ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Ma to znaczenie m.in. w kontekście postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 871 § 1 kodeksu pracy minimalne wynagrodzenie za pracę lub jego odpowiedni procent stanowi kwotę wolną od potrąceń (po potrąceniu składek, PIT i wpłaty na PPK). Wraz z jego wzrostem zwiększa się więc ochrona dłużnika, co często oznacza brak możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji. W rzeczywistości tracą na tym nie tylko obie strony postępowania egzekucyjnego, ale cała gospodarka. W toku postępowania egzekucyjnego obowiązki spoczywają również na pracodawcy.