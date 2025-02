Systemy filtrujące podczas rekrutacji CV są na celowniku AI Act

Europejskie zasady dotyczące sztucznej inteligencji, zwane także AI Act, czy aktem o sztucznej inteligencji, weszły w życie 1 sierpnia 2024 roku. Znaczna część przepisów zacznie – zgodnie z założeniami regulacji – obowiązywać bezpośrednio po upływie dwóch lat, tj. 2 sierpnia 2026 roku. Część jednak wejdzie w życie wcześniej - już po sześciu lub 12 miesiącach, a część później – po 36 miesiącach. Oznacza to, że już w lutym 2025 roku zobligowani jesteśmy stosować część przepisów AI Act. Są to m.in. przepisy dotyczące tzw. zakazanych praktyk w zakresie wykorzystywania AI. O ile praktyki zakazane regulują głównie obszary mniej istotne dla sektora prywatnego (a kojarzące się raczej z dystopijną wizją przyszłości), np. dotyczące wykorzystywania AI do budowania przekazów podprogowych czy publicznej inwigilacji obywateli, o tyle z punktu widzenia pracodawców i korzystania przez nich z narzędzi HR, największe znaczenie będą miały tzw. systemy wysokiego ryzyka, sklasyfikowane przez AI Act odrębnie, o poziom mniej restrykcyjnie niż praktyki zakazane. Przepisy dotyczące systemów wysokiego ryzyka zaczną obowiązywać dopiero od 2 sierpnia 2026 roku. To data, którą każdy pracodawca powinien wpisać w swój kalendarz.