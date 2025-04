To pracodawca odpowiada za terminowe dokonanie wpłat do PPK

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający (np. pracodawcę, zleceniodawcę) są obliczane, a wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika w terminie wypłaty wynagrodzenia. Wpłat tych należy dokonać (czyli przekazać je do instytucji finansowej) do 15 dnia następnego miesiąca. Jeśli podmiot zatrudniający obliczył i pobrał wpłaty z wynagrodzenia uczestnika, ale nie przekazał ich w terminie do instytucji finansowej, powinien zrobić to jak najszybciej. Natomiast jeżeli podmiot zatrudniający - wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi - nie obliczył i nie pobrał wpłat z wynagrodzenia uczestnika, powinien naprawić szkodę wyrządzoną uczestnikowi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.