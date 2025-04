Czy pakiet deregulacyjny zespołu Rafała Brzoski obejmie działy kadr?

Elektroniczne dokumenty pracownicze to wygoda i bezpieczeństwo dla firm i pracowników – takie stwierdzenie można przeczytać na stronie sprawdzamy.com. Choć nie ma w tym nic odkrywczego, zespół Rafała Brzoski może wreszcie sprawić, że papier zniknie z działów kadr. Zgodnie bowiem z postulatem przekazanym rządowi, dokumenty pracownicze w wersji elektronicznej mają mieć taką wartość prawną jak dokumenty papierowe. Firmy zyskają większą wygodę, oszczędzą czas oraz ograniczą koszty administracyjne. To także większe bezpieczeństwo danych osobowych pracowników oraz łatwiejszy dostęp do dokumentów dla pracowników i pracodawców.