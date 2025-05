Kiedy można dochodzić premii przed sądem

Premia jest uzupełniającym składnikiem wynagrodzenia za pracę. Często jest to jednak składnik istotny, zwłaszcza, gdy jej wysokość jest znaczna lub gdy ma ona charakter stały, a wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest niewysokie. Do charakterystycznych cech premii należy to, że nabycie prawa do tego świadczenia może być uzależnione nie tylko od warunków, których spełnienie zależy bezpośrednio od pracownika, lecz również od warunków zależnych od zespołu, jednostki zakładu pracy lub całego przedsiębiorstwa. Do takich warunków może należeć między innymi osiągnięcie zysku lub zachowanie płynności finansowej spółki.