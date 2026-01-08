Rzeczpospolita
Czas na sprawdzenie stanu partycypacji w PPE

W przepisach przejściowych ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych przewidziano, że część pracodawców prowadzących Pracownicze Programy Emerytalne, mogła podjąć decyzję o niewdrożeniu PPK. Uprawnienie to zależy m.in. od partycypacji w PPE na 1 stycznia.

08.01.2026

Foto: Adobe Stock

Anna Puszkarska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są kryteria dla firm, które chcą uniknąć wdrożenia PPK na rzecz PPE?
  • W jakich sytuacjach firma musi jednak uruchomić PPK, mimo prowadzenia PPE?
  • Jakie są zasady określające czas na wprowadzenie PPK w przypadku obniżenia partycypacji w PPE?
  • Czy nowo utworzone spółki mogą skorzystać z możliwości niewdrożenia PPK z uwagi na prowadzenie PPE?
  • Czy firma może zrezygnować z prowadzenia PPK, jeśli partycypacja w PPE wzrośnie po wdrożeniu PPK?
Zasadą jest, że każdy podmiot zatrudniający, w rozumieniu ustawy o PPK, ma obowiązek uruchomić ten program (nie dotyczy to m.in. mikroprzedsiębiorcy, któremu wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały niedokonywanie wpłat do PPK). Ponadto w przepisach przejściowych ustawy o PPK przewidziano, że podmioty prowadzące pracowniczy program emerytalny (PPE), mogły podjąć decyzję, że nie uruchomią PPK, jeżeli spełnione były następujące przesłanki: dany podmiot, w terminie objęcia go przepisami ustawy o PPK, prowadził PPE, w którym uczestniczyło co najmniej 25 proc. osób zatrudnionych w tym podmiocie, oraz naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia. Przykładowo, podmiot zatrudniający 250 (lub więcej) osób zatrudnionych według stanu na 31 grudnia 2018 r. został objęty przepisami ustawy o PPK od 1 lipca 2019 r., w związku z czym wymagania dotyczące PPE musiały być spełnione 1 lipca 2019 r.

