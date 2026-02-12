Reklama
Jak uregulować podnoszenie kwalifikacji?

Możliwość rozwoju zawodowego coraz częściej przesądza o atrakcyjności pracodawcy. Kiedy szkolenie jest prawnym obowiązkiem, a kiedy inwestycją wymagającą odpowiednich ustaleń umownych?

Publikacja: 12.02.2026 05:30

Foto: Adobe Stock

Sandra Szybak-Bizacka, Anna Szulc

SPIS TREŚCI

  1. Szkolenie – benefit czy obowiązek
  2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  3. Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  4. Szkolenie a „lojalka”
  5. Formy dofinansowania szkoleń
  6. O czym warto pamiętać, podpisując umowę o szkolenie?

Kandydaci coraz częściej, już na etapie rekrutacji, zwracają uwagę na możliwości rozwoju oferowane przez pracodawcę. Nie chodzi przy tym wyłącznie o perspektywę awansu, lecz także o dostęp do wiedzy, możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji czy uprawnień zawodowych. W praktyce przybiera to najczęściej formę specjalistycznych kursów, studiów podyplomowych czy odpłatnych egzaminów potwierdzających określony zakres kompetencji.

Inwestowanie w samorozwój wiąże się jednak nie tylko z kosztami finansowymi, lecz także z koniecznością poświęcenia czasu oraz zachowania odpowiedniej elastyczności organizacyjnej, nierzadko również w godzinach pracy. Pracodawcy coraz częściej decydują się na wsparcie pracowników nie tylko poprzez umożliwienie dostosowania grafiku do nowych obowiązków, ale także poprzez aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia. Przyjmuje ono formę dofinansowania kursów i szkoleń, które funkcjonuje jako element indywidualnie dopasowanego systemu benefitów pracowniczych.

