Jak zaoszczędzić na składkach kierowców międzynarodowych?

Jeśli kierowca w transporcie międzynarodowym dostanie w jednym miesiącu dwie pensje – np. zaległą za luty i bieżącą za marzec – to składki ZUS trzeba naliczyć od łącznej kwoty wypłaconej w tym miesiącu. Nie ma znaczenia, za jaki okres przysługuje wynagrodzenie. Tak wynika z interpretacji indywidualnej ZUS z 7 listopada 2025 r. (DI/200000/43/1113/2025).

Sprawa dotyczyła firmy z branży transportu, spedycji i logistyki. Przedsiębiorca wypłaca wynagrodzenia kierowcom do 10. dnia następnego miesiąca. Na prośbę pracowników chce jednak przyspieszać przelewy. W praktyce może to oznaczać, że w jednym miesiącu kalendarzowym kierowca otrzyma dwie wypłaty – np. 8 marca pensję za luty, a 31 marca wynagrodzenie za marzec.