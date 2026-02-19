Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jak zaoszczędzić na składkach kierowców międzynarodowych?

ZUS: dwie wypłaty w jednym miesiącu oznaczają jedną, wyższą podstawę składek.

Publikacja: 19.02.2026 04:30

Jak zaoszczędzić na składkach kierowców międzynarodowych?

Jak zaoszczędzić na składkach kierowców międzynarodowych?

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Wójcik

Jeśli kierowca w transporcie międzynarodowym dostanie w jednym miesiącu dwie pensje – np. zaległą za luty i bieżącą za marzec – to składki ZUS trzeba naliczyć od łącznej kwoty wypłaconej w tym miesiącu. Nie ma znaczenia, za jaki okres przysługuje wynagrodzenie. Tak wynika z interpretacji indywidualnej ZUS z 7 listopada 2025 r. (DI/200000/43/1113/2025).

Sprawa dotyczyła firmy z branży transportu, spedycji i logistyki. Przedsiębiorca wypłaca wynagrodzenia kierowcom do 10. dnia następnego miesiąca. Na prośbę pracowników chce jednak przyspieszać przelewy. W praktyce może to oznaczać, że w jednym miesiącu kalendarzowym kierowca otrzyma dwie wypłaty – np. 8 marca pensję za luty, a 31 marca wynagrodzenie za marzec.

Pozostało jeszcze 80% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Katarzyna Wójcik: Konieczny nadzór nad AI
Kadry i Płace
Katarzyna Wójcik: Konieczny nadzór nad AI
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Materiał Promocyjny
AI to test dojrzałości operacyjnej firm
Forma pisemna powoli znika z kodeksu pracy
Kadry i Płace
Forma pisemna powoli znika z kodeksu pracy
Przejęcie pracowników nie zawsze ma takie same skutki
Kadry i Płace
Przejęcie pracowników nie zawsze ma takie same skutki
Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia wygenerowanego przez sztuczną inteligencję?
Kadry i Płace
Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia wygenerowanego przez sztuczną inteligencję?
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Materiał Promocyjny
ROP na zakręcie. Bez kompromisu się nie uda
Reklama
Reklama
e-Wydanie