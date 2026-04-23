Czy błędy młodości mogą zablokować karierę zawodową?

Młodość rządzi się swoimi prawami. Umieszczanie w internecie zdjęć z imprez, kontrowersyjne wpisy w mediach społecznościowych, wulgarne komentarze na forach internetowych to rzeczywistość, której częścią może być niemal każdy młody człowiek. Zdarzają się też sytuacje, gdy za błędy młodości trzeba zapłacić naprawdę wysoką cenę. Gdy czynu karalnego dopuści się siedemnastolatek, czyli osoba, która zgodnie z kodeksem karnym ponosi już pełną odpowiedzialność karną i zostanie skazana wyrokiem sądu, znajdzie to odzwierciedlenie w Krajowym Rejestrze Karnym. Choć w przypadku młodocianych sprawców, ustawodawca położył nacisk na ich wychowanie, za wyjątkiem dożywotniego pozbawienia wolności, nie wykluczono orzeczenia względem młodocianego sprawcy kary pozbawienia wolności.