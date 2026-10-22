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Brak uzasadnienia dla podwyżki może oznaczać kłopoty

Menedżer odszedł, różnica w pensjach została. Jak wyjaśnić dawne decyzje płacowe?

Publikacja: 22.10.2026 05:10

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Brak uzasadnienia dla podwyżki może oznaczać kłopoty

Brak uzasadnienia dla podwyżki może oznaczać kłopoty

Foto: Adobe Stock

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Katarzyna Kanik

Przygotowania do przejrzystości wynagrodzeń zwykle zaczynają się od opisów stanowisk, wartościowania pracy i danych z systemu płacowego. Warto przy tej okazji sprawdzić także coś mniej oczywistego, tj. czy firma potrafi wyjaśnić podwyżki, które przyznano kilka lat temu. Kwoty są zapisane w aneksach. Powody decyzji często znał tylko przełożony, który już nie pracuje w organizacji. Tymczasem wyższa pensja nadal jest wypłacana i może wpływać na różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. A to po implementacji unijnej dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń może oznaczać dla pracodawcy kłopoty.

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