Przygotowania do przejrzystości wynagrodzeń zwykle zaczynają się od opisów stanowisk, wartościowania pracy i danych z systemu płacowego. Warto przy tej okazji sprawdzić także coś mniej oczywistego, tj. czy firma potrafi wyjaśnić podwyżki, które przyznano kilka lat temu. Kwoty są zapisane w aneksach. Powody decyzji często znał tylko przełożony, który już nie pracuje w organizacji. Tymczasem wyższa pensja nadal jest wypłacana i może wpływać na różnice między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn. A to po implementacji unijnej dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń może oznaczać dla pracodawcy kłopoty.