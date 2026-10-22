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Katarzyna Wójcik: Między pokusą automatyzacji a utratą kontroli

Pracodawca musi znaleźć granicę między korzyściami płynącymi z wykorzystania nowych technologii a ryzykiem, którego skutki mogą obciążyć człowieka.

Publikacja: 22.10.2026 06:00

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Sztuczna inteligencja wymaga od pracodawców ostrożności

Sztuczna inteligencja wymaga od pracodawców ostrożności

Foto: Adobe Stock

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Katarzyna Wójcik

Sztuczna inteligencja obiecuje pracodawcom to, co w biznesie najcenniejsze: oszczędność czasu, niższe koszty i szybsze decyzje. Potrafi przygotować raport, przeanalizować CV, streścić korespondencję czy pomóc w odpowiedzi na reklamację. Wymaga jednak ostrożności. Wystarczy bowiem jeden nieprzemyślany prompt, by poufna korespondencja, dane wrażliwe czy fragment umowy trafiły do zewnętrznego systemu. Pracownik korzystający ze sztucznej inteligencji może działać w najlepszej wierze. Dobre intencje nie dają jednak podstaw do przetwarzania danych osobowych i ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa. Całkowity zakaz korzystania ze sztucznej inteligencji, choć możliwy do wprowadzenia, nie jest wyjściem. O tym, jak sobie radzić z zagrożeniami, można przeczytać w artykule pt. "Pracodawca może zakazać korzystania ze sztucznej inteligencji".

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