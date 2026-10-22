Pracownik odpowiada za szkodę w powierzonym mu mieniu. Czasem także za jego kradzież

Powierzenie pracownikowi mienia, z obowiązkiem jego zwrotu lub wyliczenia się z niego, powoduje, iż odpowiedzialność materialna ma znacznie surowszy charakter. Pracownik odpowiada bowiem za całość szkody w powierzonym mu mieniu. Nie ma tu zastosowania zasada ograniczenia tej odpowiedzialności do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia z chwili powstania szkody. Ponadto może on uwolnić się od odpowiedzialności za uszczerbek w powierzonym mieniu jedynie wówczas, gdy wykaże, że powstał on z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających jego zabezpieczenie (art. 124 § 3 k.p.).