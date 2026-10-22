Rzeczpospolita
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Choć to nie pracownik ukradł, może ponieść konsekwencje

Kradzież powierzonego pracownikowi mienia stanowi okoliczność od niego niezależną. Nie wyłącza to jednak jego odpowiedzialności materialnej, jeżeli poprzez naruszenie swoich obowiązków przyczynił się do powstania szkody.

Publikacja: 22.10.2026 04:30

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Pracownik odpowiada za szkodę w powierzonym mu mieniu. Czasem także za jego kradzież

Pracownik odpowiada za szkodę w powierzonym mu mieniu. Czasem także za jego kradzież

Foto: Adobe Stock

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Ryszard Sadlik

Powierzenie pracownikowi mienia, z obowiązkiem jego zwrotu lub wyliczenia się z niego, powoduje, iż odpowiedzialność materialna ma znacznie surowszy charakter. Pracownik odpowiada bowiem za całość szkody w powierzonym mu mieniu. Nie ma tu zastosowania zasada ograniczenia tej odpowiedzialności do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia z chwili powstania szkody. Ponadto może on uwolnić się od odpowiedzialności za uszczerbek w powierzonym mieniu jedynie wówczas, gdy wykaże, że powstał on z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających jego zabezpieczenie (art. 124 § 3 k.p.).

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